Почётному гражданину Тверской области Петру Федорову исполнилось 98 лет

Участнику Великой Отечественной войны, почётному гражданину Тверской области Петру Ивановичу Фёдорову исполнилось 98 лет. С юбилеем фронтовика поздравил глава региона Виталий Королев, назвав его трудовой подвиг частью славной истории региона и нравственным ориентиром для патриотов Верхневолжья.
В годы войны 16-летний Пётр Иванович разминировал поля в Псковской области после освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В мирное время он работал в администрациях Андреапольского и Торопецкого районов, семь раз избирался депутатом областного Совета.
Сегодня ветеран возглавляет Общественный совет Андреапольского округа. Среди его наград — орден «Знак Почёта» и знак губернатора Тверской области «Во благо земли Тверской». Живёт юбиляр в Андреапольском округе.