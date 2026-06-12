Почётному гражданину Тверской области Петру Федорову исполнилось 98 лет

Пётр Фёдоров много трудился на благо региона. Фото: Правительство Тверской области

Участнику Великой Отечественной войны, почётному гражданину Тверской области Петру Ивановичу Фёдорову исполнилось 98 лет. С юбилеем фронтовика поздравил глава региона Виталий Королев, назвав его трудовой подвиг частью славной истории региона и нравственным ориентиром для патриотов Верхневолжья.

В годы войны 16-летний Пётр Иванович разминировал поля в Псковской области после освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В мирное время он работал в администрациях Андреапольского и Торопецкого районов, семь раз избирался депутатом областного Совета.

Сегодня ветеран возглавляет Общественный совет Андреапольского округа. Среди его наград — орден «Знак Почёта» и знак губернатора Тверской области «Во благо земли Тверской». Живёт юбиляр в Андреапольском округе.