Виталий Королев поздравил жителей Тверской области с Днём России

Виталий Королев призвал вместе делать Тверскую область лучше. Фото: канал главы Тверской области Виталия Королева

В День России глава Тверской области Виталий Королев опубликовал в своём канале в МАХ поздравление для жителей региона. Обращаясь к землякам, он напомнил строки тверского самобытного поэта Спиридона Дрожжина, написанные в начале прошлого века: «Как не гордиться мне тобой, О Родина моя! Когда над Волгою родной стою недвижим я».

Королев подчеркнул, что эти простые и глубокие слова отзываются в душе каждого, кто искренне любит свой край и страну.

«Родина всегда начинается с малого: с вида на Волгу, с прогулок по знакомым улицам, с улыбок прохожих, с тёплых разговоров с друзьями и близкими. Это наши традиции, наша история, наши люди — те, кто каждый день наполняет жизнь вокруг яркими красками, эмоциями, смыслом», — говорится в обращении.

Глава Тверской области также призвал жителей совместными усилиями делать города и сёла комфортнее, создавать условия, чтобы молодёжь оставалась на родной земле, а ветераны и пенсионеры чувствовали заботу не только по праздникам. Он пожелал, чтобы дети росли счастливыми, мамы — любимыми, а мужчины - обеспечивали им мирное и безоблачное будущее.

В завершение Виталий Королев пожелал землякам здоровья, семейного благополучия и радости каждый день.