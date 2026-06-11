В Тверской области расширен перечень бесплатных лекарств и медуслуг

Глава региона провел заседание президиума областного правительства. Фото: ПТО.

В Верхневолжье расширен перечень заболеваний, при которых жители региона могут получить бесплатную медпомощь по полису ОМС. Решение принято 11 июня на заседании президиума областного правительства, которое провёл глава региона Виталий Королев.

«Улучшение работы медучреждений – процесс не быстрый. Но для нас это задача номер один», - считает руководитель области.

Теперь по полису ОМС можно сдать анализ на определение уровня липопротеида в крови для выявления рисков сердечно-сосудистых заболеваний. Пациенты в возрасте от 18 до 39 лет могут сдать его бесплатно один раз в шесть лет, а граждане старше 40 лет – раз в три года.

Кроме того, теперь беременным женщинам положена бесплатная из отдаленных сел в женские консультации и обратно. Плюс перечень жизненно необходимых лекарств дополнен 56 позициями.