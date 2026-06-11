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НовостиОбщество11 июня 2026 6:40

Теплосети проверят на прочность в двух районах Твери 11 июня

Специалисты «Объединенных энергетических систем» проводят гидравлические испытания теплового контура на улицах Голландская и Карпинского
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Телефоны 78-00-00 и 34-93-84 работают в круглосуточном режиме для оперативного приема заявок о возможных авариях.

Телефоны 78-00-00 и 34-93-84 работают в круглосуточном режиме для оперативного приема заявок о возможных авариях.

Фото: Павел МАКАРОВ.

1 июня 2026 года в Твери проходят плановые гидравлические испытания участков тепловых сетей. Работы затронут улицы Голландская и Карпинского, а также прилегающие к ним территории.

Энергетики просят горожан проявлять повышенное внимание и осторожность при нахождении вблизи мест проведения проверок. В случае обнаружения провалов грунта, выхода пара или появления горячей воды на поверхности необходимо держаться на безопасном расстоянии.

О замеченных повреждениях следует незамедлительно сообщать по телефонам диспетчерской службы: 78-00-00 или 34-93-84.