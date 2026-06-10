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НовостиПроисшествия10 июня 2026 18:33

Днем над Тверской областью силы ПВО отразили атаку беспилотников

Регион вошел в список территорий, где дежурные средства ПВО за день зафиксировали и сбили 203 украинских дрона
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Дежурные расчеты перехватили украинские дроны над Тверской областью и еще двенадцатью регионами страны.

Дежурные расчеты перехватили украинские дроны над Тверской областью и еще двенадцатью регионами страны.

Фото: Павел МАКАРОВ.

Тверская область подверглась дневной атаке беспилотных летательных аппаратов. Как сообщило Министерство обороны РФ, в период с 08:00 до 20:00 мск 10 июня 2026 года дежурные средства ПВО успешно уничтожили и перехватили дроны над территорией нашего региона.

Всего за этот период над Россией было сбито 203 украинских беспилотника самолетного типа. Массовые атаки также пресекли в Самарской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Рязанской, Тульской, Смоленской областях, Краснодарском крае, Московском регионе, Крыму и над акваториями Черного и Азовского морей.