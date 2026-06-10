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НовостиОбщество10 июня 2026 9:11

Тверской Россельхознадзор обнаружил сальмонеллу в мясе птицы для соцучреждений

Бактерии выявили в замороженном курином филе от самарского производителя, которое успело поступить в три организации региона
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Наличие бактерий рода сальмонелл в пробах филе грудки производства ООО «Самарский бройлер» официально подтвердили специалисты. Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Наличие бактерий рода сальмонелл в пробах филе грудки производства ООО «Самарский бройлер» официально подтвердили специалисты. Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Тверской Россельхознадзор 10 июня сообщил о выявлении сальмонеллы в замороженном филе грудки от ООО «Самарский бройлер». Нарушение обнаружили во время плановой проверки качества продуктов в одном из социальных учреждений региона.

Лабораторный анализ Тверского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» подтвердил наличие инфекции в пробах мяса птицы, что является грубым нарушением требований безопасности. С помощью электронной системы «Меркурий» ведомство выяснило, что продукция этого производителя успела поступить еще в три соцучреждения Тверской области.

Россельхознадзор направил экстренные требования производителю и поставщикам изъять опасную партию курятины из оборота, а также известил о случившемся региональное управление Роспотребнадзора.