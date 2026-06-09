В заповеднике Тверской области обнаружили лягушек-альбиносов

Альбиносы сразу выделяются «из толпы». Фото: Денис Шубенко, ЦЛЗ

Сотрудники Центрально-Лесного заповедника обнаружили на пруду центральной усадьбы лягушек альбиносов. Они спокойно уживаются там вместе со своими сородичами зелеными прудовыми лягушками.

Альбиносы сразу выделяются «из толпы». Из-за особенности пигментации лягушачьей кожи они не белые, а лимонного цвета. Как поясняют эксперты заповедника, альбинизм - генетическое заболевание, при котором в клетках кожи либо нет совсем, либо не хватает пигмента.

Головастиков с такой особенностью относительно много, но редко кто из них доживает до стадии взрослой особи. Лимонно-желтые лягушки обычно мельче своих зеленых сородичей, и выглядят не такими упитанными.

Желтый окрас делает лягушек заметнее для хищников. А вот свою собственную добычу они видят хуже: у альбиносов слабое зрение. Как же лягушки с таким количеством уязвимостей в принципе выживают в дикой природе? Дело в том, что из-за близости людей здесь мало хищников, а обильная растительность позволяет особенным лягушкам хорошо укрываться.