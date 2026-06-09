Свободу родителям! В Твери реализуется проект «Социальная няня»

Количество часов ограничено. Фото: пресс-служба администрации Твери

В Твери продолжается реализация проекта «Социальная няня». Администрация столицы Верхневолжья решила напомнить о нем родителям, нуждающимся в небольшой свободе действий. Проект реализуется при поддержке Министерства семейной и демографической политики Тверской области, Тверской епархии и администрации Твери.

Молодые родители могут рассчитывать на услугу кратковременного присмотра и ухода за детьми от 0 до 3 лет.

Помощью социальной няни могут воспользоваться многодетные семьи; молодые семьи (включая студенческие); одинокие родители; семьи участников СВО; семьи, воспитывающие детей с особенностями здоровья.

Совершенно бесплатно няня может прийти в семью или родители могут самостоятельно привезти ребенка в группу кратковременного присмотра. Также возможен вариант, когда мама и няня встречаются на нейтральной территории, например, у поликлиники, торгового или многофункционального центра.

В Твери функционируют четыре группы кратковременного пребывания, расположенные по адресам: ул. Королёва, д. 5, корп. 1, набережная Афанасия Никитина, д. 38, Соборная площадь, д. 1 и в Центре «Тверской дом для мамы».

С этого года организаторы проекта увеличили предлагаемый объем помощи — с 4 часов до 16 часов в квартал.

— Для семей участников специальной военной операции ограничение по количеству часов теперь снято, — рассказала руководитель проекта «Социальная няня», сотрудник отдела социального служения Тверской епархии Оксана Азизова. - Наши няни проходят серьезный отбор, медицинский осмотр, должны иметь соответствующее образование, педагогическое, социальное или медицинское. Если такого образования нет, желающие могут пройти профессиональное обучение на базе Тверского педагогического колледжа.

На сегодняшний день проект реализуется во всех муниципалитетах региона и очень востребован. К примеру, в Твери количество поступающих заявок на услуги няни доходит до 30 в неделю. Максимальное время пребывания ребенка с няней в день — 4 часа.

КАК ВЫЗВАТЬ НЯНЮ

Для получения услуги необходимо обратиться к координатору проекта «Социальная няня» по номеру телефона: 8-903-809-40-38. Оставлять заявку следует заранее, минимум за сутки до встречи с няней. У ребенка не должно быть признаков заболевания, при себе следует иметь бутылочку с водой, влажные салфетки, сменную одежду, игрушку и другие необходимые вещи.