Угонщик в Вышнем Волочке разбил чужой Volkswagen и стал фигурантом двух дел

Подозреваемый был задержан, а угнанный автомобиль отправлен на спецстоянку. Фото: МВД Тверской области.

Полиция Вышнего Волочка Тверской области пресекла противоправные действия 19-летнего местного жителя. Ранее в дежурную часть обратилась 19-летняя горожанка, сообщив, что около 2 часов ночи со двора пропал ее припаркованный вечером «Фольксваген». Машину с признаками ДТП обнаружили на одной из улиц города.

Выяснилось, что за рулем находился 19-летний приятель двух находившихся в салоне молодых людей. Нетрезвый водитель, не имеющий прав, заметил ключи в замке зажигания и решил покататься, но не справился с управлением и совершил аварию. Базы МВД показали, что в 2025 году юношу уже привлекали к административной ответственности за пьяную езду и лишали прав.

В отношении фигуранта возбудили уголовные дела по части 1 статьи 166 (угон без цели хищения) и части 1 статьи 264.1 УК РФ (повторная пьяная езда). Молодой человек признал вину, его задержали по статьям 91, 92 УПК РФ, а иномарку поместили на спецстоянку.