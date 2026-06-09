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НовостиОбщество9 июня 2026 12:19

В Тверской области задержали мужчину за попытку подкупа сотрудника ФСБвидео

Житель Верхневолжья 1990 года рождения пытался за деньги избежать уголовной ответственности, но был взят с поличным
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Подозреваемого задержали непосредственно при передаче денег. Фото: УФСБ России по Тверской области.

Подозреваемого задержали непосредственно при передаче денег. Фото: УФСБ России по Тверской области.

Сотрудники УФСБ России по Тверской области пресекли попытку подкупа сотрудника органов безопасности. Оперативники задержали жителя Верхневолжья 1990 года рождения непосредственно в момент передачи денег.

В Тверской области задержали мужчину за попытку подкупа сотрудника ФСБ

Видео: УФСБ России по Тверской области.

Установлено, что мужчина предпринял попытку дать взятку сотруднику областного Управления ФСБ России за содействие в непривлечении к уголовной ответственности. Офицер своевременно доложил о незаконном предложении руководству, после чего взяткодателя задержали при передаче денежных средств.

Следственное управление СК России по Тверской области возбудило и расследует уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в особо крупном размере). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия.