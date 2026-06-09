Прокуратура выявила грубые пожарные нарушения в Кесемской школе

В ходе проверки школе зафиксировали факты закрытия на ключ дверей на путях эвакуации. Фото: Прокуратура Тверской области.

Прокуратура Весьегонского округа Тверской области проверила соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности в МБОУ «Кесемская средняя общеобразовательная школа».

В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что в школе отсутствовали устройства для самозакрывания дверей, не проводились обучение и проверки работоспособности вентиляции, а двери на путях эвакуации были заперты на ключ. Прокурор внес представление руководителю образовательной организации, после чего все выявленные нарушения были полностью устранены.

Кроме того, в отношении директора возбудили административное дело по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ. По результатам его рассмотрения руководителю школы вынесли предупреждение.