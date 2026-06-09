Суд обязал вернуть государству незаконно проданную землю в Кимрском округе

Проданный с нарушениями закона земельный участок площадью 4000 квадратных метров расположен в деревне Папулово Кимрского округа. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

Кимрская межрайонная прокуратура Тверской области выявила нарушения земельного законодательства. Установлено, что ГКУ ТО «Центр управления земельными ресурсами» передало в собственность частному лицу земельный участок площадью 4000 квадратных метров в деревне Папулово.

Однако вопреки градостроительным и земельным нормам на участке отсутствовал объект капитального строительства, наличие которого являлось обязательным условием для выкупа. Прокуратура обратилась в суд с иском о признании договора купли-продажи недействительным.

Суд полностью удовлетворил требования надзорного органа и обязал гражданина вернуть землю в государственную собственность. После вступления решения в силу прокуратура проконтролирует его исполнение.