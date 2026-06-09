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НовостиОбщество9 июня 2026 6:57

Суд обязал вернуть государству незаконно проданную землю в Кимрском округе

Кимрская прокуратура через суд аннулировала сделку по покупке участка площадью четыре тысячи квадратных метров в деревне Папулово
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Проданный с нарушениями закона земельный участок площадью 4000 квадратных метров расположен в деревне Папулово Кимрского округа.

Проданный с нарушениями закона земельный участок площадью 4000 квадратных метров расположен в деревне Папулово Кимрского округа.

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

Кимрская межрайонная прокуратура Тверской области выявила нарушения земельного законодательства. Установлено, что ГКУ ТО «Центр управления земельными ресурсами» передало в собственность частному лицу земельный участок площадью 4000 квадратных метров в деревне Папулово.

Однако вопреки градостроительным и земельным нормам на участке отсутствовал объект капитального строительства, наличие которого являлось обязательным условием для выкупа. Прокуратура обратилась в суд с иском о признании договора купли-продажи недействительным.

Суд полностью удовлетворил требования надзорного органа и обязал гражданина вернуть землю в государственную собственность. После вступления решения в силу прокуратура проконтролирует его исполнение.