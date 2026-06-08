Более пяти тысяч тверских одиннадцатиклассников сдали ЕГЭ по математике

Государственный выпускной экзамен по математике 8 июня сдавали 74 тверских одиннадцатиклассника, включая 68 выпускников с ограниченными возможностями здоровья. Фото: ПТО.

В Тверской области 8 июня прошел обязательный для получения аттестата экзамен по математике базового и профильного уровней. Всего в регионе зарегистрировались 5124 выпускника: в форме ЕГЭ знания проверяли 5050 одиннадцатиклассников, а в формате государственного выпускного экзамена (ГВЭ) — 74 человека, включая 68 участников с ограниченными возможностями здоровья.

Экзамен базового уровня для будущих гуманитариев длился 3 часа. Профильный уровень для инженеров, ученых, экономистов и IT-специалистов продолжался 3 часа 55 минут.

Министерство образования региона сообщило, что результаты будут опубликованы не позднее 23 июня в школах или на портале Рособрнадзора. Ведомство напоминает, что пересдать математику можно в дополнительный день 9 июля, однако первый полученный результат при этом аннулируется.