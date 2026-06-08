Виталий Королев наградил соцработников Тверской области и объявил о повышении зарплат

В Твери прошло торжественное мероприятие в День социального работника. Фото: ПТО.

8 июня в России отмечается День социального работника. По этому поводу в Твери устроили торжества в областной филармонии. С ее сцены с профессиональным праздником специалистов соцслужб Верхневолжья поздравил глава региона Виталий Королев.

«Вы и ваши коллеги каждый день подтверждаете эти слова, помогаете людям, дарите надежду и тепло человеческого участия. Очень важно, чтобы жители, обращаясь за государственной поддержкой, всегда встречали в социальных учреждениях неравнодушное отношение. Конечно, это требует огромной самоотдачи», – обратился к соцработникам и соцработницам глава региона.

Виталий Королев поздравил специалистов соцслужб. Фото: ПТО.

Виталий Королев сообщил, что министерствам социальной защиты и финансов дано поручение по повышению оплаты труда в соцзащите.

В нашем регионе в этой сфере работают около 5500 человек, а какие-либо меры соцподдержки оказываются 550 000 жителям. В том числе в этом мае приняты новые меры поддержки для многодетных семей и студенческих пар, у которых рождается ребенок, а соцпакет для участников СВО - один из самых больших в стране.

Виталий Королев вышел на сцену филармонии не только поздравить, но и вручить награды.

Почетной грамоты министерства труда и социальной защиты РФ удостоена начальник отдела соцвыплат Центра соцподдержки населения Ржевского округа Дарья Завалий.

Благодарность министерства труда и социальной защиты РФ объявлена соцработнику комплексного центра соцобслуживания населения Кашинского округа Ольге Лебедевой.

Почетная грамота губернатора вручена директору социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Вышневолоцкого округа Елене Федотовой.

Благодарности губернатора Тверской области удостоены заместитель руководителя по медицинскому сопровождению Тверского филиала фонда «Защитники Отечества» Наталья Цыганкова и директор Областного центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Наталья Богомолова.

Также награждены победители регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания.