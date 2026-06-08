В Твери завели дело на пришедшего в магазин с винтовкой хулигана

Сотрудники уголовного розыска Заволжского отдела полиции в Твери задержали 26-летнего местного жителя по обвинению в хулиганстве. Установлено, что в минувшее воскресенье нетрезвый молодой человек взял пневматическую винтовку и пошел в магазин.
Видео: МВД Тверской области.
Поводом стал недавний отказ продавца отпустить ему сигареты: у сотрудника возникли сомнения в совершеннолетии покупателя, и он потребовал документ для подтверждения возраста. Обиженный клиент вернулся с оружием. Оперативники задержали нарушителя, а саму винтовку обнаружили в кустах около его дома.
Следственным подразделением УМВД России по городу Твери возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания в порядке статей 91–92 УПК РФ, решается вопрос о мере пресечения.