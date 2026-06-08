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НовостиОбщество8 июня 2026 9:10

Тверская лаборатория подтвердила безопасность 45 тонн лука из Казахстана

Лаборатория ВНИИЗЖ выдала карантинные документы на партию лука из Казахстана
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Образцы лука проверялись специалистами на отсутствие золотистой картофельной нематоды, лукового минера и трипсов. Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Образцы лука проверялись специалистами на отсутствие золотистой картофельной нематоды, лукового минера и трипсов. Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Тверская испытательная лаборатория ФГБУ «ВНИИЗЖ» подтвердила фитосанитарную безопасность 45 тонн репчатого лука, поступившего в Российскую Федерацию из Казахстана. Исследования по заявке коммерческой компании (юридического лица) провели сотрудники Костромского отдела карантина растений.

В ходе гельминтологических и энтомологических тестов, завершившихся 5 июня 2026 года, пробы проверили на отсутствие золотистой картофельной нематоды, калифорнийского щелкуна, азиатской хлопковой совки, вест-индского цветочного трипса и лукового минера.

Специалисты не обнаружили опасных организмов, подтвердив соответствие лука требованиям Евразийского экономического союза. Заявителю выданы протоколы испытаний и официальные карантинные заключения.