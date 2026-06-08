Тверская лаборатория подтвердила безопасность 45 тонн лука из Казахстана

Образцы лука проверялись специалистами на отсутствие золотистой картофельной нематоды, лукового минера и трипсов. Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Тверская испытательная лаборатория ФГБУ «ВНИИЗЖ» подтвердила фитосанитарную безопасность 45 тонн репчатого лука, поступившего в Российскую Федерацию из Казахстана. Исследования по заявке коммерческой компании (юридического лица) провели сотрудники Костромского отдела карантина растений.

В ходе гельминтологических и энтомологических тестов, завершившихся 5 июня 2026 года, пробы проверили на отсутствие золотистой картофельной нематоды, калифорнийского щелкуна, азиатской хлопковой совки, вест-индского цветочного трипса и лукового минера.

Специалисты не обнаружили опасных организмов, подтвердив соответствие лука требованиям Евразийского экономического союза. Заявителю выданы протоколы испытаний и официальные карантинные заключения.