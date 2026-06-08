В Твери восьмого июня проверят теплосети на четырех улицах

Жителей предупредили об опасности провалов грунта. Фото: Павел МАКАРОВ.

ООО «Объединенные энергетические системы Тверской области» сообщает о проведении плановых гидравлических испытаний тепловых сетей. Работы запланированы на 8 июня на улицах Фадеева, Завидова, в Спортивном и Садовом переулках, а также на прилегающих к ним территориях.

Энергетики призывают жителей областного центра быть предельно внимательными и осторожными в этот период. В случае обнаружения провалов грунта или выхода воды на поверхность необходимо немедленно сообщить об этом специалистам по телефонам: 78-00-00 или 34-93-84.