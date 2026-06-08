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НовостиОбщество8 июня 2026 8:07

В Твери восьмого июня проверят теплосети на четырех улицах

Энергетики проведут гидравлические испытания трубопроводов в Твери и просят горожан быть предельно осторожными
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Жителей предупредили об опасности провалов грунта.

Жителей предупредили об опасности провалов грунта.

Фото: Павел МАКАРОВ.

ООО «Объединенные энергетические системы Тверской области» сообщает о проведении плановых гидравлических испытаний тепловых сетей. Работы запланированы на 8 июня на улицах Фадеева, Завидова, в Спортивном и Садовом переулках, а также на прилегающих к ним территориях.

Энергетики призывают жителей областного центра быть предельно внимательными и осторожными в этот период. В случае обнаружения провалов грунта или выхода воды на поверхность необходимо немедленно сообщить об этом специалистам по телефонам: 78-00-00 или 34-93-84.