Тверской хлеб успешно прошел проверку на токсины и радиацию

Лаборатория подтвердила качество хлеба «Дарницкий». Фото: "ВНИИЗЖ".

Тверская испытательная лаборатория ФГБУ «ВНИИЗЖ» 4 июня 2026 года завершила комплексные исследования образцов хлебобулочных изделий. Безопасность и качество произведенного в Твери хлеба «Дарницкий» проверялись в рамках декларирования продукции.

Специалисты исследовали образцы по шести группам показателей, определяя наличие токсичных элементов, радионуклидов, микотоксинов, хлорорганических соединений и ртутьорганических пестицидов. Всего эксперты лаборатории провели порядка 20 испытаний представленных проб.

Все результаты показали полное соответствие тверского хлеба установленным законодательством требованиям. Протоколы испытаний оформлены и направлены в адрес заявителя.