В Тверь на четыре дня с гастролями приедет московский театр

Артисты столичного театра сыграют на сцене тверского драмтеатра. Фото: ТАТД

Московский драматический театр имени Н.В. Гоголя едет в Тверь. На сцене нашего театра драмы столичные артисты сыграют четыре спектакля 8,9,10 и 11 июня.

Завтра, в понедельник, тверичанам представят премьеру этого театрального сезона «Герой нашего времени?» (16+). Как написано в анонсе, это драматическое путешествие по страницам романа Лермонтова. Что интересно, главный герой это современный поэт, который неожиданно переносится в мир произведения Михаила Юрьевича, становясь Печориным...

9 мая публике представят «Преступление и наказание» (16+) – интерпретацию романа Достоевского, которую в анонсе описывают как следственный эксперимент с погружением в лихорадочный сон Раскольникова...

10 мая на сцене тверского драмтеатра столичная труппа сыграет «Сон в летнюю ночь» (16+) по мотивам одноименной комедии Шекспира, но где действие начинается в декорациях телешоу...

11 мая гастроли завершатся спектаклем «Игроки. Иллюзия» (16+) по мотивам пьесы Н.В. Гоголя «Игроки. Иллюзия». Эту постановку описывают как инфернальную комедию.