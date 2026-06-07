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НовостиОбщество7 июня 2026 11:43

В Тверской области объявлено экстренное предупреждение в связи с грозой

В регионе прогнозируется ухудшение погоды
Алексей АНДРЕЕВ
Предупреждают о надвигающейся грозе.

Предупреждают о надвигающейся грозе.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Областное управление МЧС по данным тверского гидрометцентра выпустило экстренное предупреждение. В ближайшие часы в отдельных районах региона ожидается гроза с усиление ветра до 12-15 м/с.

Жителей призывают быть осторожней и напоминают, что при шквалистом ветре не стоит прятаться около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями, стоять под линией электропередач.

При грозе не стоит близко подходить к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, находиться рядом с окном. Также нельзя укрываться во время молний вблизи высоких деревьев, купаться в водоеме. МЧС рекомендует в случае, если гроза застала в поле, сесть на корточки в ложбине, овраге или другом естественном углублении, обхватив ноги руками. Если гроза застала в автомобиле, не покидайте машину, закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

В случае возникновения ЧП звоните в единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101).