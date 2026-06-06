На Восточном мосту в Твери уберут трамвайные пути

Восточный мост наконец-то будет без рельсов Фото: Павел МАКАРОВ.

В Твери будет проведён капитальный ремонт Восточного моста. Комитет госзаказа Тверской области уже ищет подрядчика для выполнения этих работ.

На ремонт планируется выделить 33,9 миллиона рублей. За указанную сумму подрядчик обязуется полностью обновить дорожное покрытие на всем протяжении моста, включая как проезжую часть, так и пешеходные зоны.

В проектной документации отдельно прописан демонтаж рельсов, который будет выполнять не подрядчик, а рабочие из «ПАТП-1», которые отвечают за эту инфраструктуру. Общая длина ремонтируемого участка составляет около 572 метров.

В проекте указано, что работы должны проводиться «без полного закрытия движения на одной полосе проезжей части, при возможности пропуска транспортных средств по другой». Все работы подрядчик должен завершить до 1 ноября этого года.