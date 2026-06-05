Виталий Королев сообщил о ранении трех человек при падении обломков БПЛА

Возгорание оперативно ликвидировали подразделения МЧС региона. Фото: Павел МАКАРОВ.

Глава Тверской области Виталий Королев сообщил в своем канале в MAX о последствиях отражения атаки беспилотников в Пеновском округе. В результате падения обломков сбитого БПЛА произошло возгорание дачного жилого дома. Находившиеся в этот момент внутри трое взрослых граждан получили различные травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение.

"Дал указания главе муниципалитета быть на прямой связи с семьей, оказать всю необходимую помощь. Минздраву – контроль в лечении", - сообщил глава региона.

Пожар оперативно потушили силы регионального управления МЧС, однако значительная часть строения серьезно пострадала. Место падения элементов беспилотника в настоящее время обследуют специалисты экстренных служб.