Тверской Роспотребнадзор предупредил об опасности лихорадки Западного Нила

В 80% бессимптомных случаев у переболевших просто формируется иммунный ответ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Управление Роспотребнадзора по Тверской области опубликовало предупреждение о лихорадке Западного Нила — вирусной инфекции из семейства флавовирусов, передающейся человеку при укусах комаров. Пик заболеваемости в России приходится на июль–сентябрь (на юге европейской части страны — с апреля по октябрь). Инкубационный период длится от 2 дней до 3 недель (в среднем 3–8 дней).

В 80% случаев болезнь протекает бессимптомно с формированием иммунного ответа. В других случаях она проявляется как грипп с температурой до 38–40 градусов, головной болью и ломотой, либо в тяжелой форме с поражением ЦНС и развитием менингита или паралича (менее 1% случаев). В группе риска находятся граждане старше 50 лет, люди с ослабленным иммунитетом (при ВИЧ, онкологии, после трансплантации), а также дачники, рыбаки, охотники и те, кто отдыхает у водоемов.

Поскольку вакцины нет, Роспотребнадзор рекомендует использовать репелленты, сетки, закрытую одежду, осушать стоячую воду у домов и обрабатывать подвалы. При температуре и головной боли после укуса комара следует срочно обратиться к врачу.