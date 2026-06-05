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НовостиОбщество5 июня 2026 12:04

Житель Лесного округа вернул пенсию умершей матери через прокуратуру

Ведомство вынесло представление руководителю муниципалитета после проверки соблюдения пенсионных прав граждан
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Из-за ошибки чиновников сыну покойной женщины выплатили лишь часть положенных за март денег. Фото: Прокуратура Тверской области.

Из-за ошибки чиновников сыну покойной женщины выплатили лишь часть положенных за март денег. Фото: Прокуратура Тверской области.

Пенсионные права жителя Лесного округа защитили сотрудники прокуратуры. К прокурорам обратился местный житель, чья супруга, получавшая муниципальную пенсию, скончалась в середине марта 2026 года.

Ее наследнику (сыну) выдали часть пенсии матери на дату ее смерти — чуть более 14 тысяч рублей. При этом по закону мартовская пенсия должна быть выплачена в полном объеме, что составляет свыше 25 тысяч рублей.

Чтобы восстановить справедливость, прокуратура внесла представление главе округа. Нарушения были полностью устранены, и наследнику выплатили всю положенную по закону сумму.