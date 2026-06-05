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НовостиОбщество5 июня 2026 9:56

Бывший директор организации в Твери задолжал работникам сотни тысяч рублей

Уголовное дело на руководителя завели после того, как он оставил без денег 22 сотрудников на общую сумму более 2,7 миллиона рублей
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Период невыплаты заработной платы двадцати двум сотрудникам коммерческой организации продолжался с октября 2025 по январь 2026 года.

Период невыплаты заработной платы двадцати двум сотрудникам коммерческой организации продолжался с октября 2025 по январь 2026 года.

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Заволжский межрайонный следственный отдел города Твери СУ СК РФ по Тверской области завел уголовное дело в отношении бывшего генерального директора коммерческой организации. Мужчину подозревают по части 2 статьи 145.1 УК РФ в полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев.

По версии следствия, с октября 2025 по январь 2026 года руководитель, имея финансовую возможность, не выплачивал зарплату 22 работникам. Общая сумма долга превысила 2 миллиона 780 тысяч рублей.

Поводом для возбуждения дела стали материалы, направленные прокурором. К настоящему времени задолженность перед сотрудниками полностью погашена. Следователь продолжает следственные действия и изучает финансово-хозяйственную деятельность общества.