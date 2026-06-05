Бывший директор организации в Твери задолжал работникам сотни тысяч рублей

Период невыплаты заработной платы двадцати двум сотрудникам коммерческой организации продолжался с октября 2025 по январь 2026 года. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Заволжский межрайонный следственный отдел города Твери СУ СК РФ по Тверской области завел уголовное дело в отношении бывшего генерального директора коммерческой организации. Мужчину подозревают по части 2 статьи 145.1 УК РФ в полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев.

По версии следствия, с октября 2025 по январь 2026 года руководитель, имея финансовую возможность, не выплачивал зарплату 22 работникам. Общая сумма долга превысила 2 миллиона 780 тысяч рублей.

Поводом для возбуждения дела стали материалы, направленные прокурором. К настоящему времени задолженность перед сотрудниками полностью погашена. Следователь продолжает следственные действия и изучает финансово-хозяйственную деятельность общества.