Два жителя Красного Холма получили макароны вместо заказанных курток

Обманутые покупатели полностью оплатили заказ на три куртки и две кофты, переведя продавцу более 15 тысяч рублей. Фото: Виктория ТУШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Необычный случай интернет-обмана расследовали правоохранители в Тверской области. Два молодых человека решили купить одежду в соцсети и перевели 23-летнему жителю Краснодара полную предоплату за три куртки и две кофты.

Общая сумма перевода составила более 15 тысяч рублей. Продавец забрал деньги, но вместо одежды упаковал и отправил каждому покупателю по три пачки спагетти.

После обращения пострадавших прокуратура Краснохолмского района провела проверку и утвердила обвинительное заключение в отношении краснодарца. Уголовное дело по двум эпизодам части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество) направлено в суд.