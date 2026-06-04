Нарушитель, оказавший сопротивление при задержании сотрудникам ППС и Росгвардии, водворен в изолятор временного содержания. Фото: МВД Тверской области.

Агрессивный 46-летний житель Ржева устроил стрельбу из травматического пистолета на улице Тимирязева. Вечером 3 июня нетрезвый мужчина слушал громкую музыку на детской площадке у дома. Получив замечание от компании молодых людей, он сходил за пистолетом, выстрелил в воздух и ранил в живот 18-летнего юношу.

Инцидент со стрельбой произошел вечером 3 июня. Видео: МВД Тверской области.

Пытаясь догнать убегающих, стрелок столкнулся с нарядами патрульно-постовой службы и вневедомственной охраны Росгвардии. Мужчина произвел несколько выстрелов в сторону силовиков, но был обезврежен. Раненого парня после осмотра в больнице отпустили домой.

Фигурант задержан по статьям 91–92 УПК РФ и водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), готовится отправка материалов в СК для возбуждения дела по статье 318 УК РФ за применение насилия против представителей власти.