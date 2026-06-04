Главврач больницы в Тверской области заплатит штраф за ошибки в документах

Нарушения законодательства о контрактной системе были выявлены прокурорами при исполнении контракта ГБУЗ «Жарковская ЦРБ» на поставку нефтепродуктов. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

Руководительницу ГБУЗ «Жарковская ЦРБ» в Тверской области привлекли к финансовой и дисциплинарной ответственности. Прокуратура Жарковского округа в ходе проверки установила, что больница заключила контракт с индивидуальным предпринимателем на поставку нефтепродуктов.

Главный врач учреждения не проконтролировала соблюдение сроков приемки топлива и не обеспечила своевременное оформление результатов этой приемки. После вмешательства прокуратуры и внесения представления виновных сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.

В отношении самой руководительницы больницы возбудили дело по части 6 статьи 7.30.2 КоАП РФ. Суд признал ее виновной и оштрафовал на 10 тысяч рублей за нарушение правил оформления документов при госзакупках.