Житель Лихославля не смог через суд добиться сноса пристройки соседа

Спорный деревянно-металлический вольер был построен ответчиком более 30 лет назад без фундамента. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бытовой спор из-за деревянной пристройки разрешился в Лихославльском районном суде Тверской области. Местный 68-летний житель потребовал признать соседский вольер самовольной постройкой и снести его. Спорный вольер из досок и листов металла пристроен к боковой стене гаража, находящегося на землях застройки населенного пункта.

Ответчик пояснил суду, что конструкция появилась более 30 лет назад, не имеет фундамента и не связана прочно с землей как объект недвижимости. Кроме того, с сентября 2025 года он оформляет участок под вольером на кадастровый учет.

По сообщению пресс-службы Лихославльского районного суда Тверской области, истцу в сносе вольера было отказано. Судебный вердикт от 22 мая 2026 года в законную силу пока не вступило.