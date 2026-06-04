Суд в Ржеве обязал отремонтировать разбитые дороги на двух улицах

После жалоб горожан прокуратура через суд обязала местную администрацию обновить асфальт. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители улиц Западной и Юбилейной в городе Ржеве Тверской области получат безопасные дороги благодаря вмешательству прокуратуры. Люди пожаловались на разбитый асфальт, покрывшийся волнами и гребнями.

Прокурорская проверка подтвердила жалобы граждан, а также выявила, что на улице Западной нет разметки пешеходного перехода, а искусственные неровности («лежачие полицейские») разбиты до проломов и глубоких колей.

Ржевская межрайонная прокуратура направила иск в суд, потребовав признать бездействие администрации округа незаконным и заставить чиновников убрать дефекты. Суд встал на сторону жителей и удовлетворил иск. Прокуратура проконтролирует выполнение ремонтных работ.