Свыше 5000 выпускников школ Тверской области пришли на ЕГЭ по русскому языку

Результаты ЕГЭ по русскому языку объявят 22 июня. Фото: Виктория ТУШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

4 июня в Тверской области сдают ЕГЭ по русскому языку — один из двух обязательных предметов для получения аттестата. На экзамен зарегистрировались 5129 человек. Всего в регионе организовано 59 пунктов проведения ЕГЭ в школах.

Как сообщило министерство образования региона, на сдачу русского языка в форме ЕГЭ заявились 5056 одиннадцатиклассников, в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) – 73 выпускника. Поясним, что ГВЭ - это несколько упрощенная форма итоговой аттестации для школьников с ограничениями по здоровью и тех, кто не может пройти стандартный экзамен в силу определенных обстоятельств.

На сдачу русского языка дается три с половиной часа. В экзамен входят задания для проверки орфографических, пунктуационных и языковых норм, а также сочинение.

«По сравнению с прошлым годом содержание и структура контрольно-измерительных материалов по русскому языку не изменены», - прокомментировала заместитель министра образования Тверской области Наталья Тарасова.

Областной Минобор также сообщает, что минимальный порог на ЕГЭ по русскому языку для получения школьного аттестата - 24 балла, а для подачи документов в вузы - не менее 40 баллов.

Результаты экзамена опубликуют не позднее 22 июня на официальном портале ЕГЭ. Для выпускников, которые по уважительной причине не смогли пройти экзамен, предусмотрен резервный день для сдачи: 22 июня.