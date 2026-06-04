Семьи иностранных участников СВО смогут получить гражданство России в Твери

Иностранные военнослужащие могут обратиться с заявлением о приеме в гражданство в любой территориальный орган МВД России по своему выбору. Фото: УМВД Тверской области.

Управление по вопросам миграции УМВД России по Тверской области информирует о временном порядке приема в гражданство РФ отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства.

В соответствии с Указом Президента РФ от 5.11.2025 № 821 и Федеральным законом № 138-ФЗ, упрощенный порядок без соблюдения стандартных требований распространяется на лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы после 24 февраля 2022 года на срок от года (или по пункту 7.1 статьи 38 закона № 53-ФЗ), либо до этой даты и служащих в период СВО. Также право имеют уволенные со службы после указанной даты по уважительным причинам, их супруги, родители и дети (включая усыновленных, в том числе погибших бойцов) и члены семей российских участников СВО (кроме уволенных по отрицательным мотивам).

Заявление подается военными в любой орган МВД России по выбору, а членами семей — по месту жительства, пребывания или фактического проживания в РФ. Гражданство приобретается со дня принятия решения, Присяга приносится при получении паспорта.