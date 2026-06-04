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НовостиОбщество4 июня 2026 9:37

Тверской Россельхознадзор выявил свалку и заросли на пастбищах «Доброй фермы»

В Весьегонском округе забросили более 177 гектаров сельскохозяйственных угодий, устроив на одном из участков мусорный полигон
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Более 70 процентов площади заброшенных пастбищных угодий в Весьегонском округе полностью заросли кустарниками и деревьями. Фото: региональное управление Россельхознадзора.

Более 70 процентов площади заброшенных пастбищных угодий в Весьегонском округе полностью заросли кустарниками и деревьями. Фото: региональное управление Россельхознадзора.

Экологическое состояние сельскохозяйственных угодий в Весьегонском округе Тверской области ухудшилось из-за недобросовестного собственника. В районе деревни Любегощи два пастбищных участка общей площадью 177,9 гектара заросли сорняками и закочкарены, а более 70% их территории покрылось деревьями и кустами.

Земли с октября 2009 года принадлежат компании ООО «Добрая ферма», которая не использует их по прямому назначению. По материалам Бежецкого отдела Росреестра, на участке площадью 114 гектаров также выявили свалку бытового мусора с подъездной дорогой.

Управление Россельхознадзора выдало нарушителю предостережение, обязав очистить угодья от отходов и провести культуртехническую мелиорацию для восстановления пастбищ.