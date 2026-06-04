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НовостиОбщество4 июня 2026 9:20

В Твери четвертого июня проверят теплосети на улице Дементьева

Энергетики проведут гидравлические испытания трубопроводов и просят жителей Твери быть предельно осторожными
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Горожан предупредили об опасности провалов грунта при проверке теплосетей.

Горожан предупредили об опасности провалов грунта при проверке теплосетей.

Фото: Павел МАКАРОВ.

ООО «Объединенные энергетические системы Тверской области» извещает о проведении плановых гидравлических испытаний тепловых сетей. Работы запланированы на 4 июня 2026 года на улице Дементьева, а также на прилегающих к ней территориях.

Энергетики призывают жителей областного центра быть предельно внимательными и осторожными в этот период.

В случае обнаружения провалов грунта или выхода воды на поверхность необходимо немедленно сообщить об этом специалистам по телефонам: 78-00-00 или 34-93-84.