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НовостиОбщество4 июня 2026 9:03

Тверское УФАС выявило нарушения при закупке лодок для спортшколы

Тверское УФАС пресекло незаконную закупку импортных каноэ и байдарок
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Государственное учреждение проигнорировало требования национального режима при проведении торгов малого объема. Фото: Тверское УФАС.

Государственное учреждение проигнорировало требования национального режима при проведении торгов малого объема. Фото: Тверское УФАС.

Тверское УФАС России провело внеплановую проверку соблюдения законодательства о контрактной системе при закупках спортивного инвентаря. Выяснилось, что государственное учреждение «СШОР по видам гребли и парусному спорту» разместило две закупки малых объемов на поставку байдарок и каноэ.

В описании лотов заказчик указал конкретные модели иностранного производства, прямо запретив поставку отечественных аналогов. При этом спортивная школа не получила обязательного специального разрешения на закупку зарубежного оборудования.

Антимонопольный орган признал действия учреждения незаконными и нарушающими национальный режим. Материалы дела переданы уполномоченным лицам для возбуждения административного производства.