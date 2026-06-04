Глава Тверской митрополии призвал сохранить человека в эпоху технологий на ПМЭФ

Митрополит представил Тверскую область на сессиях экономического форума. Фото: Тверская епархия.

Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий в первый день ПМЭФ принял участие в дискуссиях об искусственном интеллекте, бизнесе и развитии территорий. На сессии о сохранении человека в цифровую эпоху владыка пояснил, что Церковь внедряет новые технологии в издательскую, научную и административную деятельность, однако искусственный разум никогда не заменит человеческую душу, творчество и ответственность.

Обсуждая философию предпринимательства, архипастырь призвал бизнес не делать прибыль самоцелью, а направлять ее на благотворительность и развитие людей. Владыка добавил, что люди остаются в регионах благодаря культуре и чувству родного дома, а не только экономическим показателям.

На форуме митрополит пообщался с главой Тверской области Виталием Королевым и обсудил сотрудничество с гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым. Вечером под руководством возглавляемого митрополитом Церковно-общественного совета при Патриархе прошел праздничный концерт хора в Исаакиевском соборе.