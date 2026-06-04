Укушенному бездомной собакой ребёнку в Тверской области выплатят 10 тыс. рублей

Собака набросилась на ребёнка по вине ответственного за отлов животных учреждения. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Инцидент с бездомной собакой произошёл в июне 2025 года в посёлке Горняк Вышневолоцкого округа Тверской области. Безнадзорный пёс покусал 5-летнего ребёнка. Мать мальчика обратилась в межрайонную прокуратуру.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, собака набросилась на ребёнка по вине ответственного за отлов животных учреждения.

"Инцидент произошел из-за непринятия ГБУ «Вышневолоцкая станция по борьбе с болезнями животных» должных мер по отлову безнадзорных животных", - уточнили в прокуратуре тверской области.

Прокуроры подали в суд иск, который был удовлетворён. С учреждения в пользу пострадавшего мальчика взыскано 10 тыс. рублей.