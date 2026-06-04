В Тверской области 70-летний водитель устроил смертельное ДТП

Автомобиль улетел в кювет и перевернулся. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции

В Тверской области 3 июня произошло три ДТП, в которых 1 человек погиб и 4 получили травмы.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции, в половине второго ночи на 8 км автодороги Степурино - Гурьево Старицкого округа 70-летний водитель на а/м «Лада Гранта» вылетел в кювет и опрокинулся. Это произошло на участке дороги, имеющем закругление влево. Пожилой водитель не справился с управлением. В результате ДТП 31-летний пассажир «Лады» скончался на месте до приезда скорой помощи. Водитель с травмами доставлен в больницу.