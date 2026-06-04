Житель Тверской области пойдёт под суд за подаренную ему винтовку

На хранение оружия и боеприпасов требуется разрешение. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Подарок в виде мелкокалиберной винтовки обернулся для жителя Зубцова Тверской области уголовным делом. Мужчину ожидает суд по статье о незаконном приобретении и харнении огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Как сообщили в областной прокуратуре, винтовку и более 230 патронов обвиняемый получил в дар. При этом разрешения на приобретение и хранение огнестрельного оружия он не имел. Оружие он хранил в доме в деревне Кучино, где и жил сам. Незаконный арсенал у мужчины изъяли полицейские.

Как уточнили в надзорном ведомстве, изъятые патроны предназначены для использования со спортивно-охотничьим нарезным оружием и охотничьими карабинами.

Прокуратура утвердило обвинительное заключение по делу. Оно передано в суд.