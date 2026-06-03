Виталий Королев подписал соглашения о развитии Тверской области на ПМЭФ

Соглашение региона с ГК «Удача» предусматривает новый этап сотрудничества в градостроительной сфере. Фото: ПТО.

Глава Тверской области Виталий Королев 3 июня на ПМЭФ-2026 подписал соглашения о развитии дорожной, цифровой и городской инфраструктуры. На встрече с генеральным директором АО «ДСК Автобан» Юлией Штрек было подтверждено участие компании в обустройстве проектируемой вылетной магистрали из Твери на Кимры, рассказали в пресс-службе правительства области.

Вопросы цифровой экономики правительство региона зафиксировало в соглашении с гендиректором ПАО «Вымпелком» Сергеем Анохиным. Документ предусматривает повышение надежности мобильной связи на дорогах, включая туристические маршруты, и использование ИИ для анализа трудовой миграции, развития транспорта и роста турпотока. Королев отметил, что Тверская область рассчитывает на телеком-опыт компании, а Анохин выразил радость от возможности поделиться ИТ-экспертизой для уверенного роста перспективного тверского туризма. Стороны также наметили создание в регионе востребованного молодежью фиджитал-центра, объединяющего классический и киберспорт.

Еще одно соглашение глава региона подписал с Владимиром Прохоровым, владельцем застройщика ГК «Удача», известного своими социальными и культурными проектами. Договор предусматривает девелоперское взаимодействие, цифровизацию градостроительства, улучшение строительного управления и решение кадровых вопросов. В числе приоритетных задач Королев назвал развитие городской среды, уделив особое значение благоустройству и ремонту улицы Трехсвятской в Твери.