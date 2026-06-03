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НовостиОбщество3 июня 2026 18:51

Более трехсот жителей Тверской области пострадали от укусов клещей за неделю

Роспотребнадзор сообщил о регистрации единичных случаев заболевания клещевым боррелиозом в регионе
Антон ПАЛЬЧИКОВ
За прошедшую неделю специалисты регионального Роспотребнадзора зафиксировали 317 случаев обращения жителей Тверской области из-за укусов клещей.

За прошедшую неделю специалисты регионального Роспотребнадзора зафиксировали 317 случаев обращения жителей Тверской области из-за укусов клещей.

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Управление Роспотребнадзора по Тверской области в рамках еженедельного оперативного мониторинга зарегистрировало 317 случаев укусов клещей за последнюю неделю. С начала сезона активности паукообразных общее количество обращений жителей региона не превышает среднемноголетних показателей.

При этом в области фиксируются единичные случаи заболевания клещевым боррелиозом. Специалисты ведомства напоминают, что при обнаружении присасывания клеща необходимо незамедлительно обращаться к медикам для его удаления и своевременного получения профилактики.

К неспецифическим мерам защиты относятся дератизация (борьба с грызунами), акарицидная обработка парков и скверов, а также личная профилактика: ношение закрытой одежды, использование инсектоакарицидных средств (только для одежды, нанесение на кожу недопустимо) и репеллентов. Эпидемиологическая ситуация находится под постоянным контролем ведомства.