Тверская скорая помощь приняла около девяти тысяч обращений за неделю

За отчетную неделю с 25 по 31 мая тверские бригады скорой помощи отработали 8987 обращений и выполнили 5325 выездов к пациентам. Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП

Тверская скорая медицинская помощь опубликовала статистику работы за период с 25 по 31 мая. Всего за неделю медики приняли 8987 обращений граждан и совершили 5325 выездов. В сводке зафиксировано 56 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 38 человек, а также 24 выезда на пожары.

Скорая помощь оказала поддержку 585 детям, приняла роды в 32 случаях, помогла 400 пациентам с простудными заболеваниями (ОРЗ) и 156 гражданам с черепно-мозговыми травмами.

С инфарктом миокарда госпитализировали 48 человек. Случаев заражения коронавирусом за отчетную неделю в городе не зафиксировано.