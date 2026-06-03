Суд в Тверской области отправил пьяного водителя в колонию строгого режима

Ранее судимого 46-летнего жителя поселка Спирово лишили свободы и конфисковали у него отечественную легковушку. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Поездка в нетрезвом виде по улицам поселка Спирово обернулась реальным тюремным сроком для 46-летнего местного жителя. Днем 14 марта 2026 года мужчина управлял принадлежащим ему автомобилем «ВАЗ-2107» в состоянии опьянения, пока его не остановили сотрудники полиции.

Ранее нарушитель уже привлекался к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде. С учетом позиции прокуратуры Спировского района суд признал его виновным по части 2 статьи 264.1 УК РФ и приговорил к 1 году и 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима.

Также у мужчины конфисковали в доход государства автомобиль «ВАЗ-2107» и лишили его права садиться за руль на четыре года.