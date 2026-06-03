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НовостиПроисшествия3 июня 2026 17:01

Пожарные трех частей спасли деревянные строения от огня под Тверью

Ночью в населенном пункте Кулицкая загорелись хозяйственные постройки, пламя могло перекинуться на соседние дома
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Место ЧП. Фото: МЧС Тверской области.

Место ЧП. Фото: МЧС Тверской области.

Пожарные в Калининском муниципальном округе Тверской области предотвратили крупный пожар в жилом секторе. Ночью в населенном пункте Кулицкая произошло возгорание секционных сараев.

На место происшествия оперативно выехали специалисты 3-й, 72-й и специализированной пожарно-спасательных частей регионального МЧС. Огонь удалось вовремя локализовать, отстояв от пламени соседние деревянные строения.

В результате инцидента никто из людей не пострадал. Точную причину начала пожара предстоит установить сотрудникам органов дознания МЧС Тверской области.