Тверское УФСИН организовало выезд осужденных для помощи приюту животных

Более десяти человек из участка колонии-поселения ИК-1 провели уборку вольеров и прилегающей территории. Фото: УФСИН Тверской области.

Социально полезную инициативу проявили осужденные участка колонии-поселения тверской исправительной колонии № 1. В рамках благотворительной акции более 10 осужденных в свободное от работы время помогли местному приюту для бездомных животных.

Под руководством сотрудника учреждения они убрали накопившийся мусор и привели в порядок вольеры. По мнению сотрудников УФСИН, такие мероприятия развивают у осужденных ответственность и бережное отношение к окружающему миру.

Подобная выездная деятельность регулируется статьей 129 УИК РФ: в колониях-поселениях граждане содержатся без охраны, но под надзором, пользуясь правом свободного передвижения внутри учреждения днем, а с разрешения администрации — и за его пределами в границах муниципалитета, если это требуется по характеру выполняемой работы или учебы.