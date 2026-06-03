Тверское УФСИН организовало выезд осужденных для помощи приюту животных

Социально полезную инициативу проявили осужденные участка колонии-поселения тверской исправительной колонии № 1. В рамках благотворительной акции более 10 осужденных в свободное от работы время помогли местному приюту для бездомных животных.
Под руководством сотрудника учреждения они убрали накопившийся мусор и привели в порядок вольеры. По мнению сотрудников УФСИН, такие мероприятия развивают у осужденных ответственность и бережное отношение к окружающему миру.
Подобная выездная деятельность регулируется статьей 129 УИК РФ: в колониях-поселениях граждане содержатся без охраны, но под надзором, пользуясь правом свободного передвижения внутри учреждения днем, а с разрешения администрации — и за его пределами в границах муниципалитета, если это требуется по характеру выполняемой работы или учебы.