Тверичанин похитил у государства 350 тысяч под видом открытия дизайн-студии

Ведомство утвердило обвинение против 28-летнего мужчины, похитившего 350 тысяч рублей, выделенных на бизнес. Фото: Прокуратура Тверской области.

Прокуратура Московского района города Твери направила в суд уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя. Он обвиняется по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Следствие установило, что с апреля по июль 2025 года обвиняемый вместе с неустановленными лицами ввел в заблуждение сотрудников ГКУ «ЦСПН» Твери.

Представив фиктивный пакет документов, сообщники обосновали необходимость получения единовременной выплаты по социальному контракту для ведения предпринимательской деятельности в сфере дизайна.

Мужчина незаконно получил 350 тысяч рублей, но условия контракта не выполнил, а потратил деньги по своему усмотрению. Московский районный суд рассмотрит дело по существу, материалы в отношении подельников выделены в отдельное производство.