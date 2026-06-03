Студент из Торжка попал под следствие после покупки игрового аккаунта

Заработанные на переводах 12 000 рублей 18-летний студент потратил на покупки на маркетплейсе и игровой аккаунт в интернете. Фото: МВД Тверской области.

Легкий заработок в интернете обернулся уголовным делом для 18-летнего студента колледжа из Торжка. Юноша согласился на предложение в мессенджере принимать на две свои карты переводы и пересылать их дальше за вознаграждение. С апреля по июль 2025 года через его счета прошло свыше 460 тысяч рублей, украденных у граждан.

За услуги студент получил чуть более 12 000 рублей, которые потратил на маркетплейсе и покупку аккаунта в онлайн-игре. В полиции установили, что его карта использовалась при обмане по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество) 41-летнего жителя Воронежской области, лишившегося 34 000 рублей.

Из них студент оставил себе 800 рублей, переведя остаток на телефонные номера аферистов. МО МВД России «Торжокский» возбудило дело по части 4 статьи 187 УК РФ. Студент дал признательные показания, сейчас он находится под подпиской о невыезде.