В Твери полицейские при поддержке СОБР изъяли крупную партию "синтетика"

В тайниках у дома полицейские обнаружили весы, упаковочный материал, 67 граммов нерасфасованного наркотика и 267 готовых свертков. Фото: МВД Тверской области.

Сотрудники ОНК УМВД России по городу Твери при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержали на проспекте Чайковского 31-летнего гражданина одного из государств Средней Азии. Прибывший в Россию два месяца назад и зарегистрированный в Санкт-Петербурге иностранец 1 июня арендовал жилье в Твери для бесконтактного сбыта тяжелого синтетического наркотика.

При личном досмотре у него изъяли 61 сверток (экспертиза шести из них подтвердила 2,28 грамма метадона, общий предварительный вес партии — около 18 граммов). В съемной квартире наркотиков не нашли, но в клумбе и кустарнике у дома обнаружили тайники, откуда изъяли весы, упаковочный материал, 67 граммов нерасфасованного вещества и еще 267 свертков.

Подозреваемый задержан в порядке статей 91, 92 УПК РФ. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков), фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.