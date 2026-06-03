Сын Михаила Круга сыграл пышную свадьбу в Москве

Официально Александр и Ульяна, взявшая фамилию мужа, зарегистрировали брак еще 1 августа 2025 года. Фото: соцсети.

Сын знаменитого шансонье Михаила Круга, 22-летний музыкант Александр Круг, сыграл пышную свадьбу со своей избранницей Ульяной. Праздничная церемония состоялась 31 мая в московском музее-заповеднике «Коломенское», хотя изначально пара планировала провести торжество в Твери.

Официальный брак молодые люди зарегистрировали еще 1 августа 2025 года, но сам праздник, как сообщали tver.aif.ru, отложили на время, чтобы заработать на него денег. Тетя жениха Ольга Круг рассказала, что гостей в стеклянном павильоне на берегу встречали джазовый коллектив и саксофонист, а для близких провели викторину с показом детских видео новобрачных.

Невеста выбрала кружевное платье с открытой спиной, а жених — классический черный костюм. Пара обменялась кольцами и клятвами, после чего исполнила первый танец. Мать артиста Ирина Круг и родители невесты полностью одобрили брак.