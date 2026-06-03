Тверской комитет госзаказа объявил торги на ремонт Восточного моста

Комитет госзаказа Тверской области опубликовал документацию электронного аукциона на проведение ремонта Восточного моста в створе улицы Маяковского. Заявленная стоимость контракта составляет 33,9 миллиона рублей.
Подрядчик обязан до 1 ноября текущего года полностью обновить дорожное покрытие проезжей и пешеходной зон на участке длиной 572 метра. Полосы движения будут перекрывать поочередно.
В рамках проекта запланирован демонтаж рельсов силами «ПАТП-1» для расширения дороги и снижения аварийности. Проектную документацию, требования к материалам и подробности закупки читайте в материале на tverigrad.ru.